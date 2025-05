ALFA: Nuova Deluxe Edition e Tour Estivo Incredibile!

Alfa annuncia il ritorno con una deluxe edition del suo album “NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO”, arricchita da cinque brani inediti che approfondiscono i temi dell’amore, mescolando riflessioni e intensità emotiva. In concomitanza con la nuova release, l’artista è pronto a partire per un tour estivo denso di appuntamenti, che include una speciale collaborazione con Manu Chao.

Durante un incontro, Alfa ha descritto il tour come una “vacanza” autentica, nonostante la fatica. La dimensione del live, per lui, è fondamentale e vive il momento con il suo team, condividendo esperienze e costruendo relazioni. La collaborazione con Chao è nata in modo spontaneo dopo un concerto a Milano, dove hanno stabilito una connessione che ha portato alla creazione della canzone “a me mi piace”.

La deluxe edition rappresenta un ponte verso futuri lavori, con un focus più cantautorale. Alfa si sta orientando verso tematiche più profonde, pur mantenendo un equilibrio tra leggerezza e contenuti intensi. Attualmente, sta già lavorando a nuove canzoni, utilizzando un bus-studio mobile per scrivere e registrare durante il tour.

In risposta a un confronto con Jovanotti, Alfa ha espresso che, nonostante momenti di cinismo e stanchezza, cerca sempre di mantenere una visione positiva attraverso la sua musica, ritenendo che ci sia una necessità di ottimismo in un periodo difficile.

Il tour estivo di Alfa inizierà a giugno, seguito da un tour europeo e il ritorno nei palazzetti. Le date includono eventi in diverse città italiane e seguirà anche un tour in Europa nel 2025.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: newsic.it