ALFA: Nuova Deluxe Edition e Tour con Manu Chao

ALFA torna con una deluxe edition del suo album “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, arricchita da cinque brani inediti che approfondiscono il tema dell’amore in diverse sfumature. Durante l’estate, l’artista sarà impegnato in un tour che prevede incontri speciali, tra cui una collaborazione con Manu Chao, con il quale ha condiviso il palco a Lille, Francia. Questa esibizione ha rappresentato un sogno per ALFA, che considera Chao un mentore e una grande ispirazione.

In un’intervista, ALFA ha descritto il tour come una lunga “vacanza” che unisce il lavoro alla gioia di condividere momenti con il suo team. Ha spiegato come sia nata la collaborazione con Chao, sottolineando la forte connessione umana e artistica instaurata dopo un incontro a Milano.

La deluxe edition si propone come un ponte verso il futuro, mostrando una componente più cantautorale, con l’intenzione di esplorare temi profondi ma con leggerezza. ALFA lavora attivamente al nuovo album anche mentre è in tour, con uno studio mobile a bordo.

Nonostante le difficoltà del presente, ALFA cerca di mantenere un approccio positivo nella sua musica, riflettendo l’essenza ottimista della sua personalità. Nel corso dei prossimi mesi, promette una scrittura più matura e temi complessi espressi con un linguaggio semplice e diretto.

Il tour estivo di ALFA partirà a giugno e include una serie di concerti in Italia e in Europe. Per ulteriori informazioni e biglietti è possibile visitare il suo sito web.

Fonte: www.newsic.it