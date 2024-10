ALFA “Il filo rosso”: un nuovo tassello nella visione dell’amore

Il filo rosso è il nuovo singolo di Alfa, in uscita il 18 ottobre. Questo brano è caratterizzato da un processo creativo originale: Alfa ha coinvolto il pubblico nella scrittura del testo, rendendo la canzone un’opera collettiva. Centinaia di persone hanno contribuito condividendo idee, parole e video di esibizioni dalla propria stanza, nonché registrando versioni della seconda strofa.

La canzone continua la narrazione dell’amore, già esplorata nel suo album di febbraio, “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”. Il filo rosso racconta la storia di due persone profondamente innamorate che, nonostante la loro intensità, si sono lasciate. Questo tema universale riesce a toccare l’animo degli ascoltatori, come dimostrato dal successo riscontrato fin dalla prima strofa.

Inoltre, Alfa ha in programma un tour con diverse date. Le prossime tappe includono: 8 novembre a Londra (Dingwalls), 16 novembre a Roma (Palazzo dello Sport), 19 novembre a Bari (Palaflorio), 20 novembre a Napoli (Palapartenope) e 25 novembre a Milano (Unipol Forum, sold out). I biglietti possono essere acquistati online.

Per ulteriori aggiornamenti e contenuti, Alfa è attivo sui social media e su Instagram.