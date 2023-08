Alfa, il film indonesiano ispirato a Harry Potter è la cosa più trash che vedrai oggi

Alfa è un film indonesiano chiaramente ispirato a Harry Potter nonostante non sia un remake ufficiale e abbia scritto che qualsiasi somiglianza con altri film è da considerarsi assolutamente casuale. Se lallero.

Online esiste da anni ma io mi ci sono imbattuto casualmente soltanto oggi, quindi mi scuso in anticipo se qualcuno di voi già lo conosceva. Fra i Potterhead il film è molto conosciuto, ma su TikTok è diventato virale di recente grazie a una video reaction di Alessio De Santa che vi metto qua sotto.

