ALFA annuncia nuovi concerti nei palazzetti per il 2025: Info e Biglietti

Il “NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO TOUR” di Alfa continua con l’aggiunta di due nuove date nel 2025. Gli eventi sono previsti per il 29 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 29 novembre al Palazzo dello Sport di Roma. Nel frattempo, il recente singolo “Il filo rosso” sta ottenendo un grande successo, guadagnando rapidamente posizioni nelle classifiche italiane. Questo brano segue il filone romantico che caratterizza la produzione artistica di Alfa, apprezzato in precedenti successi.

Il tour prende spunto dall’ultimo album dell’artista, rilasciato il 16 febbraio 2024 in digitale e il 23 febbraio in formato picture disc. L’album è composto da dieci tracce con un tema comune e include il brano “Vai!”, presentato a Sanremo e certificato con doppio platino, oltre al tormentone estivo “Vabbè Ciao”, che ha ricevuto la certificazione oro.

Le date del tour già programmate sono le seguenti:

– 19 novembre 2024 – Bari – Palaflorio

– 20 novembre 2024 – Napoli – Palapartenope

– 25 novembre 2024 – Milano – Unipol Forum (SOLD OUT)

– 29 ottobre 2025 – Milano – Unipol Forum

– 29 novembre 2025 – Roma – Palazzo dello Sport

Per conoscere ulteriori dettagli sui biglietti e l’acquisto, è possibile visitare il sito ufficiale dell’artista o i suoi profili sui social media. L’album e il tour di Alfa sono attesi con grande interesse dai fan e promettono di offrire un’esperienza musicale unica, continuando a esplorare le emozioni attraverso melodie e testi profondi.