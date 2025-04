@AlexPolidori, la voce italiana di Spiderman: ‘Scopri il mondo del doppiaggio’

Alex Polidori è un attore, doppiatore e cantautore italiano. È noto per essere la voce italiana di Bob Dylan nel film biografico “A Complete Unknown”, in cui il ruolo del leggendario cantautore è interpretato da Timothée Chalamet. Polidori ha dimostrato versatilità nella sua carriera, spaziando tra recitazione e doppiaggio, e ha accumulato esperienze significative nel panorama artistico italiano. La sua interpretazione offre una nuova dimensione al personaggio di Dylan, contribuendo a rendere il film ancora più coinvolgente e autentico per il pubblico italiano.