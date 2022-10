Alexia, My Xmas. uscita e tracklist

Alexia, My Xmas: la data di uscita, la tracklist e tutti i dettagli sull’album natalizio della cantante di Happy e Dimmi come.

Da star della musica eurodance a regina del pop italiano, la carriera di Alexia è stata a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila a dir poco straordinaria. Come straordinaria è sempre stata la sua voce, anche in questi anni in cui il successo è sembrato sfuggirle dalle mani. Per chiudere al meglio un 2022 di ripartenza per la musica italiana, però, l’artista di Arcola ha voluto rimettersi in gioco con un nuovo progetto: My Xmas, il suo nuovo album a tema natalizio.

La tracklist di My Xmas

Disponibile sugli store digitali e in formato CD digipack, My Xmas è il nuovo album di Alexia, il suo primo lavoro natalizio, in arrivo a cinque anni di distanza da Quell’altra del 2017. Un progetto ambizioso prodotto da Luca Serpenti e distribuito da Ada/Warner.

Alexia My Xmas

Composto da dieci canzoni natalizie in lingua inglese, rivisitate per l’occasione, My Xmas arriverà nei negozi in tempo per diventare il perfetto regalo per tutti i fan della straordinaria voce di Per dire di no, il prossimo 25 novembre. Di seguito la tracklist:

1 – Christmas Is All Around

2 – Christmas

3 – Rocking Around the Christmas Tree

4 – Snowman

5 – What Christmas Means to Me

6 – I Saw Mummy Kissing Santa Claus

7 – Have Yourself a Merry Little Christmas

8 – Happy Xmas (War Is Over)

9 – Carol of the Bells

10 – Christmas All Over Again

Il ritorno di Alexia

Dopo un periodo difficile, complice la pandemia, Alexia è pronta a rituffarsi in una nuova avventura musicale, desiderosa di rimettersi in gioco con un animo più leggero.

Spiega la cantante, parlando di questo nuovo progetto: “La scelta si è concentrata su un repertorio che mi soddisfa molto: brani tutti rigorosamente in inglese! Ho pescato a piene mani soprattutto dagli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. C’è tanta allegria, energia e speranza di cui sono sempre stata portatrice sana, e di cui abbiamo tutti un gran bisogno in questo momento! Non manca qualche classico, ma senza esagerare. L’equazione disco di Natale = disco di lenti, non è il mio!“.