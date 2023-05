alexa, riproduci i violini di Brigertone * Esatto, Julia Quinn è tornata per ra…

*alexa, riproduci i violini di Brigertone 🎻🎻* Esatto, Julia Quinn è tornata per raccontarci, insieme a Shonda Rhimes, la storia della regina Carlotta. Tedesca, Carlotta di Meclemburgo- Strelitz è bella, testarda e molto intelligente… non proprio le caratteristiche che la Corte britannica cercava per la sposa del giovane re Giorgio III. Un nuovo appassionante capitolo della saga di Bridgerton, pieno zeppo di merletti e parrucche impomatate, come di consueto. “La regina Carlotta” è in libreria e negli store online da oggi, 9 maggio.