Alexa celebra i dialetti italiani: l’assistente vocale parla milanese, napoletano e altre lingue regionali

In occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, Amazon ha introdotto una nuova funzione per Alexa che celebra la diversità linguistica italiana. Grazie a questa novità, l’assistente vocale è in grado di rispondere utilizzando una serie di varianti dialettali, offrendo un’esperienza che unisce tradizione e modernità nelle case degli utenti. I dialetti rappresentano una parte fondamentale della cultura italiana, rendendo omaggio a peculiarità regionali.

Alexa supporta vari dialetti, dal milanese al romano, passando per il napoletano e il bolognese. Ogni dialetto è caratterizzato da riferimenti culturali, gastronomici e simbolici, rendendo le interazioni più autentiche e vicine all’identità locale. Per attivare questa funzione, gli utenti possono semplicemente chiedere “Alexa, sai parlare in dialetto?” oppure esplorare specifiche parlate con comandi come “Parli in calabrese?” o “Sai il napoletano?”. Ogni dialetto è arricchito da frasi tipiche che riflettono la cultura delle rispettive regioni.

Alcuni esempi illustrano come Alexa possa interagire con gli utenti nelle loro varianti dialettali. I meneghini, per esempio, ascolteranno un “E comè, l’è come bev un bianchin in Darsena: me ven natural!”, mentre i romani si sentiranno a loro agio con un “Daje! È come corre’ pe’ Villa Borghese”. Anche i partenopei troveranno un amichevole “Uè, e comm’ no!”, che richiama la famosa canzone “O Sole Mio”, mentre l’abruzzese e il foggiano offrono espressioni uniche come “Eh, ma cert! Come ‘u caciocavallo, è saporito”.

Questa nuova funzione proposta da Amazon non è solo un omaggio al ricco patrimonio culturale italiano, ma funge anche da strumento per riscoprire e valorizzare tradizioni linguistiche che fanno parte della storia e dell’identità delle comunità locali. I dialetti italiani racchiudono infatti una narrazione viva di storie, usi e costumi che arricchiscono il tessuto nazionale. In questo modo, Alexa si propone di mantenere vive queste tradizioni, rendendo la lingua un elemento di connessione fra le generazioni.