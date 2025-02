Alexa 2.0: ecco finalmente la data di lancio

La nuova versione di Alexa, migliorata con intelligenza artificiale generativa, sarà presentata da Amazon il 26 febbraio a New York. Gli inviti per l’evento suggeriscono che sarà incentrato su Alexa, con la partecipazione di Panos Panay, responsabile della divisione Amazon Devices & Services. Alexa 2.0 sarà in grado di interagire in modo più naturale, passando da semplici comandi vocali a conversazioni più complesse. Gli utenti potranno fare richieste articolate come “Alexa, spegni tutte le luci della cucina tranne quella del tavolo”, e otterranno risposte più dettagliate su vari argomenti.

La nuova Alexa potrà riassumere email, ordinare cibo e consigliare acquisti in base alla cronologia dell’utente. Sarà dotata di modelli linguistici avanzati (LLM) e sarà alimentata dall’intelligenza artificiale della startup Anthropic. Ciò potrebbe portare a trasformare Alexa in un vero e proprio agente personale, capace di gestire più comandi contemporaneamente. Tuttavia, non tutti i dispositivi Echo potrebbero essere compatibili con questa nuova versione.

Il progetto di Alexa 2.0 è stato annunciato a settembre 2023, in risposta a concorrenti come ChatGPT e Google Gemini. Tuttavia, il lancio ha subito ritardi dovuti a problemi tecnici. Nonostante non sarà una vera IA generativa come quelle concorrenti, si prevede che offra un servizio migliorato. Non è chiaro il costo mensile di Alexa 2.0, ma si stima che sarà inferiore ai suoi concorrenti. Amazon punta a trasformare la sua base di utenti in clienti paganti, con un guadagno annuale di circa 600 milioni di dollari se il 10% degli utenti pagasse per il servizio. La versione Classic Alexa rimarrà gratuita, ma senza nuove funzionalità per gli utenti non paganti.