Alex Zanardi è tornato a casa e passerà il Natale con la sua famiglia. Dopo un anno e mezzo in ospedale, in seguito al drammatico incidente durante una manifestazione in handbike nel Senese, l’ex pilota di Formula 1 continuerà la sua riabilitazione tra le mura domestiche a Padova. E’ stata la moglie Daniela Manni a dare l’annuncio attraverso il sito di Bmw Italia di cui l’ex Zanardi è brand ambassador: “Dimostra ripetutamente di essere un vero combattente”.

“Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi – ha spiegato la moglie -. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto”.

“Dopo il lungo periodo in ospedale – ha aggiunto la consorte del campione paralimpico – è importante per Alex tornare dalla sua famiglia. Per un anno e mezzo ha avuto intorno a sé soltanto persone con mascherine e dispositivi di protezione e le visite erano molto limitate. Ora stiamo con Alex tutto il giorno, lui è nel suo ambiente familiare e quindi può tornare un minimo alla normalità. Questo gli dà ulteriore forza. Siamo molto grati al personale medico delle cliniche in cui è stato curato”.

Alex Zanardi, 55 anni, è stato vittima di un gravissimo incidente stradale il 19 giugno 2020: con la sua handbike si scontrò con un camion mentre percorreva la strada provinciale 146 tra San Quirico d’Orcia e Pienza, in provincia di Siena, in occasione della staffetta di solidarietà ‘Obiettivo Tricolore’ promossa da atleti disabili. Fu immediatamente trasportato all’ospedale di Santa Maria alle Scotte di Siena e sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico e maxillo-facciale. Dopo quasi un mese di coma farmacologico e altre tre operazioni fu trasferito prima in un centro specializzato di Lecco, poi all’ospedale San Raffaele di Milano, di nuovo in terapia intensiva. Nel novembre 2020 fu trasferito in una clinica riabilitativa dell’Azienda ospedaliera di Padova, dove nel gennaio 2021 ha ripreso la coscienza.

Nel frattempo nel luglio scorso il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siena ha archiviato l’inchiesta per lesioni colpose nei confronti di Marco Ciacci, 45 anni, residente a Castelnuovo Berardenga (Siena), il conducente del tir contro cui si schiantò l’handbike.

Ora “la nostra unica priorità è accompagnare Alex nel suo cammino con tutta la nostra energia”, precisa Daniela Manni nella lunga intervista al sito di Bmw Italia. “Il recupero continua ad essere un processo lungo. Il programma di riabilitazione condotto da medici, fisioterapisti, neuropsicologi e logopedisti ha permesso progressi costanti. Naturalmente, le battute d’arresto ci sono e possono ancora verificarsi. A volte bisogna fare due passi indietro per farne uno in avanti. Ma Alex dimostra ripetutamente di essere un vero combattente“.

Racconta la moglie: “Alex non ha incontrato amici e parte della famiglia per un anno e mezzo. Solo io, nostro figlio e la madre di Alex potevamo fargli visita, ma sempre solo una persona al giorno e solo per un’ora e mezza. Tutto questo non ha contribuito a rendere la situazione più facile per Alex. Aiuta quindi il fatto che ora sia a casa con noi, anche se attualmente può avere intorno solamente i familiari più stretti, dato che il numero di casi di Coronavirus sta aumentando di nuovo. I medici, il personale sanitario, i terapeuti e tutti coloro che sono coinvolti hanno fatto tanto per Alex e continuano ad accompagnarci nella sua riabilitazione. Nelle cliniche Alex è in ottime mani, ma la sua casa è ancora la sua casa”.

Quanto al programma di riabilitazione, Daniela Manni spiega che “diversi programmi che Alex ha seguito in ospedale proseguiranno a casa. Durante la settimana, un terapeuta lavora con lui su esercizi fisici, neurologici e logopedici. Per quanto riguarda la sua condizione fisica, ci sono molti progressi. Alex guadagna sempre più forza nelle braccia, che è aumentata molto. Ed eccetto l’ospedale, dov’era per molto tempo a letto, Alex ora passa la maggior parte della giornata sulla sedia a rotelle con noi. Si riposa solo un po’ nel pomeriggio, dopo pranzo”.

Quanto alle ulteriori aspettative sul suo processo di recupero, la moglie dell’ex pilota osserva: “Non è ancora possibile prevedere come il suo recupero si svilupperà ulteriormente. È ancora un percorso lungo e impegnativo che Alex affronta con spirito molto combattivo. Ricevere così tanto supporto in questo percorso, non solo dai medici e dai terapeuti che lavorano costantemente con lui, è di grande aiuto per lui e per noi. I nostri amici ci sono sempre per noi. Ciò include la famiglia del BMW Group su cui possiamo sempre contare e che è saldamente al nostro fianco anche in questo momento difficile. Siamo molto grati a tutti per questo e per molto altro, perché questi solidi legami ci danno ulteriore energia. Questo vale anche per l’affetto continuo che riceviamo da piloti, fan e conoscenti da tutto il mondo. Vorremmo esprimere un grande Grazie a tutti coloro che mandano i loro pensieri positivi e la loro forza ad Alex. Auguriamo a tutti un buon Natale e tutto il meglio per il nuovo anno”.

L’annuncio del ritorno a casa di Alex Zanardi è arrivato durante la cerimonia dei Collari d’oro 2021, la massima onorificenza dello sport italiano, che si è tenuta questa mattina nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica a Roma. Ed è stato accolto con un applauso. “E’ il regalo più bello che potessimo ricevere, sperando possa ritrovare serenità familiare e successi di ripresa”, ha detto Luca Pancalli, e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico. “E’ una notizia meravigliosa perchè ci sono stati diversi tentativi per diversi motivi di carattere medico di tornare a casa, è stato un grande successo, consente a lui di fare Natale a casa”, ha aggiunto Giovanni Malagò, presidente del Coni. “E’ una notizia splendida in una giornata che incorona gli atleti che hanno reso grande la nostra Italia, questo è il potere dello sport che consente di avere tra noi Alex Zanardi”.

(di Paolo Martini)