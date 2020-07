Notte tranquilla e condizioni sempre stabili per Alex Zanardi, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano in Terapia intensiva neurochirurgica. A più di 48 ore dall’intervento subito nella notte fra sabato e domenica per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo, le sue condizioni permangono stazionarie, a quanto apprende l’Adnkronos Salute.

Nel complesso per l’atleta un quadro che – sempre a quanto si apprende – indurrebbe i medici a essere cautamente positivi. Trattandosi infatti di un paziente complesso, la stabilità dei parametri viene vista di per sé come un segnale positivo. Zanardi rimane nella Terapia intensiva neurochirurgica. Al suo fianco la moglie, costantemente presente.