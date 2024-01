Alex Wyse si apre sulle rotture e rivela: “C’è una persona dietro le quinte”

Non solo Murat Unalmis e Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia, a Verissimo Silvia Toffanin ha ospitato anche un ex amico di Maria. Alex Wyse è stato nel programma di Canale 5 per presentare il suo nuovo singolo La Mia Canzone Per Te (pezzo molto carino) ed ha anche risposto a qualche domanda della padrona di casa. Alex si è aperto e con molta sincerità ha parlato della sua pausa dalla musica e di due sue rotture.



Alex Wyse sulla sua solitudine e le sue rotture.

Tra le tante cose Alex Wyse ha rivelato che Una Canzone Per Te è dedicata ad una persona con cui è stato insieme. Silvia ha chiesto al cantante se la persona in questione fosse quella che era dietro le quinte ad aspettarlo e lui ha risposto di no e che quella era un’altra rottura.

“Sono passati un po’ di anni dalla mia esperienza ad Amici di Maria che ricordo con tanto affetto. In questi anni diverse cose sono cambiate, io sono cambiato, anche musicalmente. Sono stato fermo un po’, era un periodo in cui mi sono concentrato su me stesso, ne avevo bisogno. Avevo necessità di rimanere fermo e pensare alle mie cose, alla mia vita privata. Questa nuova canzone la dedichiamo alla ragazza con stavo, la nostra relazione è finita. Se è la persona che è qui dietro le quinte? No, quella è un’altra storia. In questo periodo ho riscoperto la solitudine, che viene vista come negativa, ma io l’ho abbracciata per quella che è ed ho trovato una libertà. Quando trovi quella libertà riesci ad amare davvero. Poi la solitudine è creativa e mi fa riflettere. Quindi non va vista come una cosa negativa, ma che può servire e anche molto”.

Nessuna rivelazione invece sul presunto ritorno di fiamma con la sua ex fidanzata, la ballerina e velina di Striscia Cosmary Fasanelli.