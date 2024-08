Alex Wyse sbotta: “Poveri sessisti! Non c’entra il mio orientamento”

Lo scorso giugno Alex Wyse è sbottato sui social contro chi l’ha deriso e criticato perché indossa abiti “troppo femminili“: “Sono sempre stato me stesso e non cambierò adesso. Non voglio nascondermi e nessuno dovrebbe mai farlo. Combatterò sempre per la mia libertà e per quella degli altri. Questi attacchi sono davvero sterili e di una povertà intellettuale disarmante. Chi prende in giro è maligno e non conosce cosa sia l’accettazione e la libertà. In passato anche il rosa era solo per le donne, così come gli orecchini sugli uomini venivano criticati, dobbiamo andare oltre“.

Alex Wyse, il discorso durante un evento.

Il cantante di Gocce di Limone ad un evento di radio Stop è intervenuto dopo le ennesime critiche per la sua gonna: “Non metto la gonna perché voglio far vedere qual è il mio orientamento. Io la metto perché a me piace! Mi piace esteticamente. Odio sentire le persone che giudicano, l’odio oggi, l’odierò domani e l’odierò per sempre. Non ci deve essere questa cosa. Lotterò per sempre per questa cosa.Sentitevi sempre liberi di fare ciò che volete e che amate. E se non vi piace la gonna sopra un uomo siete solo dei poveri sessisti in realtà“.

Alex Wyse ha commentato anche un post Instagram di Webboh, dopo aver notato dei commenti con le solite critiche per le sue gonne: “Quanta povertà interiore leggo in questi commenti. Quanta banalità, superficialità ed egocentrismo. È triste dover affrontare tanta ignoranza ogni giorno. Mi fa rabbia che una scelta libera sia bersaglio di commenti sessisti. Mi fa rabbia pensare che persone si possano sentire giudicate, umiliate e derise da gente che la l’arte della libertà neanche la conosce. Siete e sarete per sempre schiavi di un mondo senza colore“.

E tutto questo baccano per i look di un’artista, pensate a quello che potrebbe sentirsi urlare un ragazzino se decidesse di indossare la gonna in centro o in un locale.

