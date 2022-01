Alfonso Signorini ieri sera ha chiesto ad Alex Belli di fare chiarezza sul triangolo di cui è protagonista e in effetti il ‘Man’ ha cercato di spiegare nel dettagli i sentimenti che prova per la moglie e Soleil.

“Amo Delia, mia moglie e ho un amore per Soleil. Se dovessi rinunciare a una delle due? Io rinuncerei a Soleil, al nostro rapporto e alla nostra complicità per i progetti di vita che ho con Delia e per l’amore che nutro per lei. E io rinuncerei a Delia per quella cosa unica che ho trovato con Sole e che non credo riuscirei a ritrovare nella mia vita con altre. Sono due amori e due mondi diversi che si completano. Se lo farei con tutte e due? Io l’ho fatto con entrambe. Con Sole l’ho fatto al GF Vip da quando ci siamo incontrati. Ci siamo posseduti cerebralmente. Però non porto la cosa solo sulla mercificazione fisica”.

Come reagirà Delia quando lunedì sentirà queste parole? Vi faccio uno spoiler: “Alfonso sono confusa ,sono estufa di questo esquilibrio. Voglio una sospensione! Ale ti dò una niu flash: mettiamo en stand by tutto. Però no, Alfooo io questo uomo lo amo no ce la faccio a lasciarlo. Viva el amor libero de condivisione“.



Alex e le notti passate con Soleil Sorge.

“Sotto le coperte cosa abbiamo fatto? C’è stata una grandissima complicità er0tica. Questa è la verità, inutile che ci nascondiamo. Si parla dei peccatori e non parliamo del peccato. Sì ci sono stati momenti privati. Con Sole è un amore anche di testa, lei mi prende perché ha più lati ed è la prima volta che una donna mi fa innamorare e manda in secondo piano l’aspetto fisico. Soleil ha uno sguardo che ti penetra e ti scandaglia dentro. L’ho capito piano, piano che mi stavo innamorando di lei”.

Partiamo col primo chiarimento… ecco spiegato quale tipo di amore lega Alex prima a Delia e poi a Soleil. #GFVIP pic.twitter.com/UJYJHdfhZ0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2022

Tra Alex e Soleil c’è semplicemente Amore. Nato poco a poco, da un’amicizia diventata sempre di più complicità. #GFVIP pic.twitter.com/vUQLURdDRT — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2022