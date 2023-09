Alex Schwazer non beve latte, la burla dopo il celebre spot: “Mi prendo cura del mio latte perché di latte ne capisco!”

A un anno di distanza dal celebre spot di Patrizia Rossetti in cui confessava di aver smesso di fumare (salvo poi dimostrare tutt’altro dentro la casa del Grande Fratello Vip), Alex Schwazer durante la compilazione della lista della spesa – a domanda diretta ‘preferisci il latte di soia o quello di mucca?‘ – ha risposto ‘nessuno, io del latte posso farne a meno‘.

CO-CO-COOOSA?

E pensare che nel 2009 è diventato celebre grazie allo spot di Kinder Pinguì in cui ammetteva candidamente di “intendersi di latte” perché se ne “prendeva cura” mentre non si allenava.

“Ciao sono Alex Schwazer, campione olimpico di marcia. Quando non mi alleno vivo qui in Alto Adige in mezzo alle montagne e tra i pascoli mi prendo cura del MIO latte; e quando al pomeriggio ho bisogno di fare una pausa, con mio fratello, mangio Kinder Pinguì. Lo scelgo non solo perché è fresco, ma perché è fatto con latte fresco. E io di latte ne capisco! E anche di cioccolato”.



Uno spot che con quella battuta è entrato di diritto nei migliori spot-trash di sempre.

