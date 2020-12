Si è concluso il tour promozionale di Alex Palmieri in Albania. Il cantante ha incontrato l’ambasciatore italiano e si è esibito all’ambasciata italiana, la sera di Natale invece è stata la volta delle performance su Klan Tv.

Alex ha anche rilasciato un’intervista sul primo canale della tv albanese, RTSH 1, durante la quale ha parlato di omosessualità e di come dopo il suo coming out non si sia più nascosto nemmeno in ambito professionale.

“La comunità LGBT mi ha aiutato a crescere molto anche a livello professionale, le mie prime performance erano tutte nei club gay. Non posso che ringraziare. Qualcuno mi definisce attivista LGBT, sul mio wikipedia c’è scritto questo. Ma in realtà tutto quello che faccio è semplicemente vivere la mia vita alla luce del sole senza nascondermi. Sono Gay, conduco una vita normalissima e la condivido con i miei follower. Tutto quello che faccio è mostrarla così per come è”.

Nonostante sia un paese a maggioranza mussulmana, l’omosessualità in Albania non è illegale (ma non ci sono le Unioni Civili), ma Alex Palmieri è stato comunque coraggioso a parlare della comunità LGBT sul primo canale nazionale albanese. Dai meno popolari, ai più grandi nomi dello spettacolo, è sempre importante che gli artisti parlino con naturalezza di diritti gay.