Alex Palmieri ora è un escort: “Quanto guadagno e chi sono i miei clienti”

Alex Palmieri ha sempre desiderato diventare un cantante, ma dopo aver capito che questa passione non si sarebbe trasformata in una vera carriera, ha deciso di monetizzare il suo corpo. In un’intervista con Mario Manca per Vanity Fair, Palmieri ha spiegato come, inizialmente, utilizzasse segretamente il suo aspetto fisico per guadagnare fondi da investire nella musica. Ha rivelato di guadagnare circa 5 mila euro al mese tramite OnlyFans e di essere passato dalla strada di Trafalgar Square a Londra a esibirsi in uno strip club di Miami. Nel tempo, i suoi contenuti sono diventati più espliciti, pur mantenendo una linea editoriale che prevedeva un video serio al mese e altri contenuti più soft.

Attualmente, Alex si definisce un escort e, a una domanda diretta se continui questa attività, ha risposto di sì. Ha raccontato che, dopo aver girato alcuni film, spesso i clienti lo contattano per incontrarlo in diverse città come Parigi o Ibiza. I suoi clienti sono variegati: dai giovani ai più adulti, passando per uomini sposati e VIP che desiderano mantenere la riservatezza. Riguardo alla questione economica, Palmieri afferma che guadagna di più come escort che come creator su OnlyFans, in quanto il denaro arriva più rapidamente.

Palmieri riflette su quanto sia cambiata la sua vita negli ultimi anni e sente di essere fortunato a vivere ogni esperienza che la vita offre. Tuttavia, esprime anche delle paure: essendo il suo lavoro legato molto all’aspetto fisico, teme l’invecchiamento e il passare del tempo. Questa consapevolezza lo porta a non sognare più in grande, concentrandosi su obiettivi più raggiungibili e vivendo giorno per giorno.

Il suo racconto è coraggioso e autentico, dimostrando come segua ciò che realmente gli piace senza danneggiare nessuno. Palmieri ha accettato la sua situazione attuale e ridefinito i suoi sogni e le sue aspirazioni, abbracciando la vita con sincerità e trasparenza.