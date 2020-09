Dopo la pausa forzata a causa della pandemia, Alex Palmieri ha deciso di estrarre un nuovo singolo dall’album Wrong (qui o top e flop del disco). Dopo il brano a tinte rainbow Room 05 (nel video quel volpino di Alex finisce sotto le coperte con 2 bellocci diversi) Palmieri abbandona le vesti da buongustaio di manzi e torna a trattare temi decisamente più seri con il nuovo singolo Beatrice, un pezzo dedicato alle donne e all’emancipazione femminile. Il singolo è stato ispirato dalla storia di una sua ballerina che da anni lo segue nei vari live ed è un omaggio alle donne indipendenti . Insieme a My Ghost e Masoquista, Beatrice è uno dei miei pezzi preferiti di Wrong ed era inevitabile che venisse estratto come singolo.

Beatrice in questi giorni ha scavalcato i confini dell’Italia, il brano è sbarcato sulla BBC che lo trasmetterà nelle prossime settimane in rotazione radiofonica. Il primo play è stato su BBC Bristol e il cantante non ha nascosto l’emozione su Instagram, dove ha anche lasciato intendere che presto arriverà un video.

La reazione di Alex Palmieri.