Alex Palmieri ha debuttato su OnlyFans dove è possibile trovarlo con il nickname @AlexPalmieri.

“Ho chiesto alla mamma e ha detto che ora sono abbastanza grande per questo” ha scritto Alex su Instagram, annunciando ai follower il suo debutto sulla nota piattaforma a pagamento. Fra i commenti (tutti entusiasti, da sottolineare) spicca anche quello di Immanuel Casto, che ha applaudito questa sua scelta.

Alex Palmieri è su OnlyFans da 24 ore e questa è la descrizione del suo profilo: “Singer, Artist, Exhibitionist, S – E – X Addicted… 😎👅😈 Not For Everyone 🔞”.

Un “regalo” che Alex ha fatto ai molti follower gay che già su Instagram lo riempiono di like sotto ogni post con gli addominali in bella vista. Vi vedo, volpini.

“La comunità LGBT mi ha aiutato a crescere molto anche a livello professionale” – aveva dichiarato Alex durante un’intervista sul primo canale della tv albanese RTSH 1 – “Le mie prime performance erano tutte nei club gay. Non posso che ringraziare. Qualcuno mi definisce attivista LGBT, sul mio wikipedia c’è scritto questo. Ma in realtà tutto quello che faccio è semplicemente vivere la mia vita alla luce del sole senza nascondermi. Sono gay, conduco una vita normalissima e la condivido con i miei follower. Tutto quello che faccio è mostrarla così per come è”.

Apertamente e felicemente omosessuale Alex Palmieri è al momento single e chissà se un giorno su OnlyFans troverà l’amore…



Alex Palmieri su OnlyFans, la prima foto: