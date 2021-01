Non solo l’incontro con l’Ambasciatore italiano a Tirana e intervista sulla rete RTSH in cui ha parlato di coming out e della normalità dell’essere gay, Alex Palmieri ha anche cantato sul primo canale Albanese. Il cantante milanese si è esibito su Klan Tv con 3 pezzi del suo ultimo album Wrong (qui i top e i flop del disco): Room 05, Beatrice e Dangerous Scandalous. Tralasciando il palesissimo playback alla Britney di Femme Fatale, devo dire che la performance era perfetta, dalle coreografie (la prossima volta però pretendo anche 2 ballerini manzi) fino alla scenografia offerta dal programma. Mi chiedo solo perché Alex si ostini a non esibirsi con My Ghost, che è una delle canzoni più belle del suo ultimo disco.



Tutto meraviglioso Alex, ma adesso veniamo a noi, la domanda che tutti si fanno è: a quando anche un bel profilo su OnlyFans?

“Vincere il bullismo non è stato facile, anzi un percorso molto difficile. Non riuscivo ad essere me stesso, è una cosa che ho imparato a fare nel tempo trovando forza e amore nella mia arte. Quello che mi sento di dirvi è di parlarne. Parlarne con gli amici , parlarne con i vostri cari, senza avere paura ne vergogna. E’ il primo passo per superare quei momenti difficili, non fate l’errore che feci io di chiudermi in me stesso.

In Italia abbiamo ancora tantissima strada da fare contro omofobia e bullismo. Nel mio piccolo cerco di raccontare semplicemente la mia storia e dunque il mio orientamento. Cercando di farla passare attraverso i miei canali per quello che è, cioè una cosa assolutamente normale, nella speranza di essere un sostegno per quei ragazzi che ancora oggi vivono nell’ombra”.