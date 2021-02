Alex Nuccetelli avrebbe dovuto partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, ma alla fine – sul tavolo degli autori – il suo nome è stato depennato.

A confermare il provino è stato proprio l’uomo su Instagram: “Ho fatto il mio provino con eccellenti risultati perché mi son fatto trovare con sto maxi schermo con l’isola alle mie spalle ed ho spiazzato gli autori. Mi dispiace, soprattutto doverlo comunicare a mia figlia piccola“, svelando anche una piccola bugia di Ilary Blasi.

Alex, noto ai più per essere l’ex compagno di Antonella Mosetti (nonché padre di Asia Nuccetelli), ha scoperto di esser stato fatto fuori dal programma pochi giorni fa, dato che secondo lui il suo nome sarebbe stato scartato durante l’ultima riunione degli autori, avvenuta lo scorso 9 febbraio.

Con un lungo post su Instagram, Alex Nuccetelli racconta:

“Sono più di 20 anni che conosco Ilary Blasi, sono io che le ho presentato all’epoca Francesco Totti. Purtroppo lei non credo che mi abbia potuto aiutare molto perché in partenza mi aveva detto che i casting erano chiusi, poi io sono capoccione e tramite altre amicizie sono riuscito ad ottenere in poco tempo il provino e, dopo due/tre giorni, ho iniziato a vedere sul web la notizia che impazzava, ovvero che io ero nel cast”.

E ancora:

“Molti siti avevano pubblicato una lista di naufraghi, ora sono stati confermati tutti, tranne il mio nome. Da naufrago ufficiale sono passato a… scartato. Forse proprio perché mi interfacciavo troppo sulla vita della conduttrice e insomma, magari qualcuno avrebbe potuto additarla di una collusion fra noi oppure sarebbe uscito forse l’argomento. Ma non sarebbe mai uscito da parte mia, io non ne ho mai parlato: sono stati loro [la famiglia Totti, ndr] a fare il mio nome sul libro svelando che sono stato io l’aggancio usato da Francesco per arrivare ad Ilary. Per me una lusinga”.