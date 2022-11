Alex Nuccetelli si è fidanzato: “Mai stato così innamorato”

Negli ultimi mesi Alex Nuccetelli è tornato al centro del gossip per la separazione di Francesco Totti, i due infatti sono ottimi amici da più di 25 anni. Alex però in passato è stato protagonista di cover e paparazzate, prima per il matrimonio con la nostra dea pagana, Antonella Mosetti e poi per le amicizie (alcune anche speciali) con diverse showgirl, tra cui: Sara Tommasi, Valeria Marini e Federica Nargi. Adesso però Nuccetelli ha trovato la donna giusta e durante una serata romana è stato visto con una bella studentessa di giurisprudenza di 25 anni.

Alex Nuccetelli si è fidanzato: “Non sono mai stato così innamorato.

Durante una chiacchierata Alex mi ha confermato le voci ed ha aggiunto di non essere mai stato così preso da una ragazza: “Sì è tutto vero e sono molto felice. Io e lei ci siamo conosciuti durante una serata al locale da me. Tra l’altro lei ha la stessa mia passione per le gare, ma in maniera molto naturale, ha un fisico pazzesco, ma anche grazie a madre natura, è genetica oltre che allenamento. Ti confesso che sono innamorato pazzo come non lo sono mai stato in vita mia. Lei è una ragazza che non ha fronzoli, mi sta vicino, mi completa e mi tranquillizza. Posso dire soltanto cose positive. – ha continuato Alex Nuccetelli – Non mi è mai capitato di voler etichettare una storia e non voglio farlo adesso, però lei mi rende tanto felice. Quando sto con lei sto benissimo, è una persona davvero splendida“.