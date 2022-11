Alex Nuccetelli risponde agli avvocati di Antonella: la verità su Totti e la Fiordelisi

Al Grande Fratello Vip la dott.ssa Antonella Fiordelisi ha dichiarato che Francesco Totti le ha scritto in privato su Instagram. Martedì scorso Alex Nuccetelli ha svelato in esclusiva a Biccy quello che l’ex capitano della Roma gli avrebbe detto sulla gieffina: “Su fatti spiacevoli non bisognerebbe fare gli sciacalli. Totti in questo momento è anche vulnerabile e non merita questi pettegolezzi. Comunque io di lui mi fido e ieri mi ha detto ‘Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’. Mi ha garantito questa cosa e lui non dice falsità“.

Ieri però i legali della dott.ssa Antonella Fiordelisi hanno minacciato di querelare Alex Nuccetelli e Francesco Totti per frasi lesive dell’onore e della reputazione. Gli avvocati hanno anche chiesto a Totti l’autorizzazione alla pubblicazione dello screenshot dei presunti messaggi inviati alla dott.ssa Antonella Fiordelisi.

“Prima di tutto dico che io non devo giustificarmi di nulla. Francesco mi ha garantito che non conosce questa persona, non sapeva nemmeno della sua esistenza. Lui non sa usare bene i social e mi ha detto che spesso si trova like e lui manda un saluto o un messaggio ma mi ha giurato di non conoscere Antonella.

Mi stanno arrivando messaggi e telefonate che indicano l’assoluta bontà della Fiordelisi, che non alludeva ad avances di Francesco nei suoi confronti. Dove probabilmente ci potrebbe essere un civile ciao o grazie dovuto ai molteplici like ricevuti nelle sue storie. Lascio al pubblico, che non è stupido, come a volte si ricerca l’attenzione mediatica ma su questo fatto specifico penso sia chiaro. Se il ciao fosse stato di un pinco pallo qualsiasi non se ne sarebbe parlato al Grande Fratello Vip”.