Alex Nuccetelli replica alla figlia: retroscena su De Lellis, GF, Totti e Noemi

Qualche giorno fa Asia Nuccetelli ha rilasciato un’intervista a Fan Page e oltre ad aver parlato del suo GF Vip, di Ilary e della dinamica con Damante, ha anche menzionato i genitori, Alex Nuccetelli e Antonella Mosetti: “Come ti dicevo, io sono molto diversa dai miei genitori e ogni volta mi becco tutti i polveroni alzati da loro. Non ho seguito la vicenda Totti e Blasi, non ho capito perché si siano lasciati e nemmeno glielo chiedo. Posso dire che Francesco è una persona meravigliosa e altruista. I contenuti di mia mamma su OF? Magari da piccola volevo che certe cose mia madre non le facesse. Crescendo ho capito che la vita è una e lei deve fare tutto quello che desidera, senza privarsene“.

“Mia figlia è assolutamente migliore delle sue dichiarazioni e di come cerca di descriverci. La vivo nel quotidiano ed è una persona che mi regala solo soddisfazioni, in cosa fa, in quello che persegue, nei suoi ideali. Forse per le sue dichiarazioni la farei riflettere un po’ di più. Forse dovrebbe chiedersi quanto le sue apparizioni quanto polverone hanno alzato nei confronti dei suoi familiari. Dice di non essere stata all’altezza per la sua età e che si è trovata in un contesto che per dinamiche e per il piano autoriale ha fatto scelte per creare delle dinamiche. – mi ha raccontato Alex – Questi reality non sono semplici per chi li fa e per chi li conduce. Certe volte prevalgono interessi mediatici per creare share.

Lei si è dimenticata di ciò che mi disse prima di fare il GF Vip. Mi disse che si era convinta perché a condurre c’era una persona che riteneva familiare all’epoca, per trascorsi, perché la storia d’amore tra Francesco e Ilary è nata anche nella nostra casa. Quindi lei pensava di poter contare su un affetto importante. La conduttrice forse poi si è trovata a dover seguire delle dinamiche. Quel reality ha vissuto sul rapporto tra Asia e Andrea Damante. Asia dovrebbe ricordare quello che io ho fatto in altre trasmissioni per appianare le voci e supportarla. Ebbi anche un dialogo personale con Giulia De Lellis, che poi capì chi era mia figlia e le voci si attenuarono.

Io certamente parteciperei al Grande Fratello, come ad altri reality. A livello di autori ho sempre avuto ottimi riscontri, anzi, hanno fatto battaglie per avermi. Però mi viene impedito da altri piani. Adesso mi occupo di pubbliche relazioni, ho una collaborazione con Caffè Miani, mi occupo di una casa vacanze e mi tengo sempre occupato. Però non mi tirerei indietro su possibili lavori nel mondo dello spettacolo”.