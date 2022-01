Durante l’ultima puntata del GF Vip Delia Duran ha chiesto una pausa ad Alex Belli. Il Man ha reagito male ed ha lasciato lo studio del programma. Oggi ospite di Casa Chi l’ex gieffino ha raccontato un retroscena su quel momento. Sembra infatti che gli autori avessero paura che Belli fosse andato in hotel dalla sua Delia, interrompendo così la quarantena della futura vippona.

“Non l’ho più sentita da quando siamo in pausa. Vi regalo un retroscena. Dopo ieri non mi ha più risposto al telefono. Gli autori ieri sera, ero incazzato nero, dopo che sono uscito dallo studio e sono andato via senza i convenevoli. Non mi sono messo a salutare, quindi loro erano convinti, siccome non rispondevo al telefono, che fossi andato all’hotel dove Delia fa la quarantena. Mi hanno chiamato in dieci, erano preoccupati che fossi andato lì. Mi sono divertito tantissimo e loro dicevano ‘no Belli non andare altrimenti si riparte con la quarantena e va stoppata fermati’”.

Mi immagino gli autori nel panico…

“Chi potrebbe piacerle nella casa a Delia? Di donne sicuramente si troverà molto bene con Manila. Lei è una grande donna di casa. Infatti io mi sono innamorato di lei per il suo senso della famiglia. Coccola la casa ed è una donna che ama questo ambiente familiare. Forse potrebbe trovarsi bene con Miriana.

Direi che escludo che un uomo la possa far cadere ai suoi piedi. Anche se lei è come me, è molto solare e giocosa e può essere fraintesa. Non ha problemi a relazionarsi con i maschi. Si potrebbe trovare bene con Barù. Baci artistici non credo ci saranno. Se può baciare? Lei può fare quello che vuole, dopo la sospensione di ieri sera.Lei è libera di vivere come vuole. E’ un rapporto di sfida. Quello che vivo è sempre sul filo del rasoio per tenere questa relazione viva ed a me piace molto. In questo momento però sento cose non piacevoli”.