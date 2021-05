VARESE – “Chi ha ucciso mio figlio e la sua fidanzata, assieme ad altre dodici persone, deve pagare l’inverosimile e deve soffrire più delle vittime di questa strage. Mai avrei immaginato di essere spinta a concepire pensieri tanto disumani, di cui ci si può perfino vergognare. Però sono una mamma e non posso mentire: credo in Dio, ma so che non potrò mai perdonare, nemmeno se me lo chiedesse il Papa”. Rosalba Nania, mamma di Alessandro Merlo, nel giorno dell’addio parla con le lacrime agli occhi nella casa di Varese in cui fino a domenica ha vissuto anche il figlio, assieme alla fidanzata Silvia Malnati. “E’ stata una strage accettata per fare soldi – dice a Repubblica – e la mia rabbia è avere la certezza che succederà ancora. Ogni volta, come dopo il crollo del ponte Morandi, in Italia si proclama che simili tragedie non succederanno più. Invece poi tutto va avanti come prima e gli innocenti vengono sacrificati. Chiedo in ginocchio di smetterla di dire “mai più” e di fare qualcosa per cambiare la cultura di questo Paese”.

Accanto a lei c’è il figlio Gianluca di 33 anni. Domenica è stato il primo ad essere stato avvisato che Alessandro e Silvia, 29 e 27 anni, erano sulla funivia precipitata sul Mottarone. “Non avevo il coraggio di dirlo ai miei – dice – e per un po’ ho chiesto loro se nelle ultime ore avessero sentito Alessandro al telefono. Alla fine sono arrivati i carabinieri e ho intuito che mia mamma aveva capito da subito”. Il papà, Marco di 62 anni, da quel momento si è chiuso nel silenzio, paralizzato dalla disperazione. “Non ci siamo più detti una parola – dice Rosalba – nemmeno il coraggio di un abbraccio. La nostra pena è sapere che chi è stato ammazzato dall’avidità altrui ha avuto il tempo per capire cosa stesse succedendo e che la sua vita stava per finire. Devono essere stati attimi crudeli: è un pensiero che può annientare anche chi resta vivo”.

Per i funerali della coppia, nella parrocchia di Santa Maria nel quartiere di San Fermo, lutto cittadino, bandiere a mezz’asta e negozi chiusi. Esequie private, per volontà della famiglia: in chiesa solo parenti e gli amici più cari. “Alessandro e Silvia – dice mamma Rosalba – si conoscevano da bambini. L’amore li aveva uniti sei anni fa. Avevano scelto di vivere insieme e volevano sposarsi. Senza Covid sarebbero stati già marito e moglie: avevano aspettato che Silvia si laureasse, due mesi fa, in gestione del personale. Li faremo cremare e le loro ceneri resteranno vicine per sempre. Li sogno ancora qui tra noi e mi illudo che siano solo partiti per un altro viaggio insieme. Oggi faccio finta che non si celebri il loro funerale, ma il loro matrimonio”.

Alessandro progettava protesi ortopediche per la multinazionale Medacta e lavorava in Svizzera a Castel San Pietro. Silvia, dopo la laurea, si era appena licenziata dalla profumeria cittadina in cui era stata commessa per pagarsi gli studi. “Era il primo fine settimana – dice Rosalba – in cui erano liberi da impegni. Ho visto Alessandro per l’ultima volta venerdì. Mi ha chiesto di prestargli una teglia per cuocere una crostata. Sabato sera lui e Silvia erano invitati al compleanno di un amico. Mi hanno sorriso, felici come sempre, con tutta la vita davanti: è stato un attimo, poi sono scomparsi”. Il giorno del commiato le case dei due fidanzati non sono occupate solo dai ricordi. A prevalere, con il dolore, la rabbia per una strage non causata dalla fatalità. “Il nostro silenzio – dice Vincenza Minutella, mamma di Silvia, di origini siciliane – è un urlo più forte e più indignato per resistere al cuore che si spacca. Prima di tutto però vuole denunciare il cinismo criminale che mi ha portato via una figlia che ha sempre lottato: colpevole di essere salita sua una funivia per qualche ora di gioia dopo mesi duri, chiusa in casa a studiare e a causa del Covid”.

Anche suo marito Mauro e l’altro figlio Luca, da domenica si sono chiusi nel silenzio e ora ripetono solo di “pretendere la verità”. “Gestore e tecnici di quella funivia – dicono Luca e la madre – da un mese facevano pagare il biglietto alle persone che sapevano di poter sacrificare per il proprio interesse. Per questa spietatezza non ci possono essere scusanti. E’ la ragione che ci fa sperare che ora i colpevoli vengano puniti e soffrano fino al loro ultimo respiro. Non chiediamo vendetta, ma giustizia sì. E ci chiediamo anche come un impianto di risalita possa restare aperto per un mese con i freni manomessi, senza che nessuna autorità pubblica controlli, nell’omertà collettiva di tutti i dipendenti. Ora dicono che regole e misure per evitarlo ci sono: allora significa che lo Stato non le fa rispettare. Per questo abbiamo la certezza che il sacrificio di queste 14 persone non sarà l’ultimo”.

Nel quartiere San Fermo la strage poteva mietere ancora più vite. “Sei amici di Silvia – dice Vincenza – domenica hanno rinunciato alla gita sul Mottarone per andare a Milano a festeggiare lo scudetto dell’Inter. Sono dei sopravvissuti e si sentono persino colpevoli di non essere morti con mia figlia e con Alessandro”. Queste due mamme e i loro mariti, per tutto il funerale, restano mute e vicine, in piedi davanti alle bare coperte di tulipani. A rivelarne lo strazio, i singhiozzi che le scuotono durante la liturgia e mentre monsignor Giuseppe Vegezzi legge un messaggio-benedizione di Papa Francesco. Solo Luca, dopo un malore che lo costringe a uscire dalla chiesa per vomitare, tra le lacrime legge una sua lettera aperta alla coppia. “So che mi state ascoltando – dice – prendetevi cura di voi e continuate a sostenerci, così sarete per sempre con noi”. Amici e compagni di scuola, a fine esequie, rimangono a lungo appoggiati alle due bare, coprendole di carezze. Nell’aria si sparge la musica dei Negramaro e anche la grande folla, immobile sotto il sole, cede alla commozione. “Oggi tutti sono qui a piangere con noi – dicono Rosalba e Vincenza mentre le bare dei loro figli vengono portate via – e noi diciamo grazie. Da domani però saremo sole, in un Paese che dimentica in fretta la gente semplice e le vittime dei grandi interessi. Per questo non perdoniamo e alla giustizia chiediamo che i colpevoli paghino il prezzo più alto per la loro ferocia”.