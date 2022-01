La Regina di Roma è tornata all’attacco. Dopo l’intervento dello scorso novembre la donna ieri è tornata fuori dalla casa del GF Vip per mettere in guardia Soleil Sorge da Alex Belli e Delia Duran. Munita di megafono, la Regina ha strillato: “Soleil, non devi credere ad Alex Belli, è proprio lui che sta a fa il teatro, è bugiardo. Lui e Delia sono d’accordo, c’è un biglietto dentro la cucina. L’ha lasciato dentro ai piatti neri. In cucina c’è un biglietto messo nei piatti neri. Non ti devi fidare di Alex. Alex e Delia sono due bugiardi, ti stanno truffando“.

Soleil è rimasta in silenzio e subito dopo rivolgendosi a Jessica ha detto: “Hai sentito bene quello che ha detto? Ha urlato che Alex e Delia sono due bugiardi e che si sono messi d’accordo“.

Le urla di Ottavo e @lareginaderoma

Bravissimiiiiii, fateglielo sapere che il teatrino continua…

Dopo queste urla, ho letto che il confessionale, ha mandato Miii lagna, a recuperare il biglietto#gfvip

La regina di Roma urla: “Soleil, Alex ti sta truffando, Delia sa tutto, sono due bugiardi”

Soleil, Jessica, Nathaly e Barù hanno sentito tutto #gfvip

Alex Belli e il biglietto per Delia.

La Regina di Roma parla di un bigliettino che Alex Belli ha scritto per Delia Duran ed ha nascosto in cucina. Ovviamente il Man si immaginava che prima o poi la Duran sarebbe entrata come concorrente del Grande Fratello Vip.

“Devo confessare che Delia ha un bigliettino che io le ho lasciato prima di entrare: è un rebus. Dove le camera battono sullo specchio nero, in quella credenza dove nessuno può prendere i piatti neri, lì dentro c’è il simbolo del nostro amore. Lei sa dov’è e può trovarlo. L’ho messo lì prima di uscire dal GF Vip. Questo è l’enigma dato a Delia, di un simbolo dimenticato da me che dovevo darle quando venne a trovarmi in casa. Che nella fretta della diretta mi scordai! Ora però potrà prenderlo lei stessa, se vorrà farlo!”

Giusto per la cronaca:

Questo è l'enigma dato a Delia, di un simbolo Dimenticato da me che dovevo darle quando venne a trovarmi in casa. Che nella fretta della diretta mi scordai!! Ora però potrà prenderlo lei stessa, se Vorrà! #alexbelli #gfvip

