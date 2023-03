Alex Di Giorgio ha fatto colpo su un bellissimo uomo: “Quando facciamo un balletto insieme?”

Valerio Pino è sempre stato un buongustaio e l’ha confermato anche recentemente con un tweet pubblicato sul suo profilo Twitter. Il famoso ballerino (che un anno fa ha parlato della sua situazione complicata) ha commentato un’intervista di Alex Di Giorgio e gli ha fatto diversi complimenti. L’ex professionista di Amici ha anche chiesto al nuotatore di fare ‘un ballo insieme’.

E chissà a che tipo di coreografia ha pensato il nostro Valerio…

“Credo di essere troppo sensibile. Tendo troppo a vivere le sofferenze degli altri, molto più intensamente delle mie. Mi faccio più carico dei dolori di chi amo. Di base sono fatto così. Se ho avuto momenti difficili? Ne ho avuti molti, periodi di sconforto e complicati. Ho avuto anche momenti di rinascita sono sincero. Poi però è arrivato un punto in cui non ho avuto voglia di continuare con lo sport e nella vita. Sono arrivato quasi nel baratro. Ho avuto una depressione profonda. Sono arrivato al punto in cui ho rischiato di non venirne più fuori. Per me è stato un momento molto buio. Mi sono proprio chiuso in camera con la finestra chiusa e solo la tv accesa. Poi qualcosa mi è scattato per fermarmi. Mi sentivo inadeguato ed è brutto, affidavo la mia giornata allo sguardo degli altri.

Ho deciso di fare coming out, mi pesava il vedere il contesto non amichevole su questa tematica. Non condividevo la mia vita privata. Poi sono stato costretto a dirlo. L’ho detto anche ai miei, a loro per primi a dire la verità. Loro da subito mi sono stati vicino. nel mondo dello sport non c’era un clima troppo positivo. Una persona con cui stavo mi ha costretto. Credevo fosse in un modo e invece si è rivelato all’opposto”.