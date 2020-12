Tommaso Zorzi ha chiesto più volte al GF di far entrare un suo coetaneo gay, per avere qualcuno con cui legare o far nascere anche qualcosa di più di un’amicizia. Alfonso Signorini ha accolto l’appello del gieffino e al GF Vip Party ha annunciato l’ingresso di uno sportivo gay dichiarato, Alex Di Giorgio.

“A Tommaso ho fatto una promessa e intendo mantenerla Se lui resterà in gioco e non verrà fatto uscire dai telespettatori, noi del Gf abbiamo pensato ad un ingresso che a lui interesserà tanto. Posso dirvi che è un bel ragazzo, davvero molto bello. Zorzi aveva puntato questo ragazzo tempo fa, ma lui non l’aveva mai filato. Si tratta di un grande sportivo. Non dico nel senso che adora lo sport, ma che lo pratica a livello agonistico. Inoltre non ha mai nascosto la sua omosessualità. Non posso svelare il nome, ma se ci pensate non sono molti gli sportivi famosi che hanno fatto coming out”.

Alex però qualche giorno fa ha spiegato che non potrà entrare nella casa di Cinecittà: “Voglio fare chiarezza. Oggi avrei dovuto iniziare la quarantena per poi arrivare al GF Vip. Sfortunatamente per motivi lavorativi e personali non potrò partecipare al reality. Speriamo per la prossima edizione“.

Oggi il famoso nuotatore ha detto di essere single ed ha anche svelato cosa pensa davvero di Tommaso: “Non sono fidanzato. […] Penso che sia una persona estremamente intelligente e intraprendente. Ha saputo fare della sua personalità un lavoro e questo gli fa onore. Credo che all’interno del GF Vip sia lui che traini tutto il gruppo, creando dinamiche interessanti“.

È un vero peccato che Alex non possa varcare la porta rossa.



Le storie di Alex Di Giorgio.