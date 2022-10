Alex Di Giorgio e Moreno Porcu ballano un tango sensuale a Ballando con le Stelle

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu dopo settimane in cui si sono annusati hanno ceduto al fascino del tango proponendo una versione sensuale di C’est La Vie di Achille Lauro.

Carolyn Smith, l’unica esperta di ballo della giuria di Ballando con le Stelle, ha anche evidenziato come fra i due ci sia stata un’equità per il ruolo di ‘leader-follow’ della coppia. “Importantissimo il ruolo di follow leader ovvero chi conduce e fra loro c’è stato un interscambio e questo mi è piaciuto tantissimo“.

Insomma, detto fra noi in gergo gay, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu sono stati versatili in questa coreografia e non c’è stato un attivo e un passivo.

La coreografia è molto piaciuta ai giudici e son fioccati una coppia di 10, una coppia di 9 e un 8 da Selvaggia Lucarelli.

I due sembrerebbero aver trovato la giusta intesa sulla pista da ballo dopo un inizio non proprio facile. “I litigi fra noi? Ma non è vero!” – aveva dichiarato Alex Di Giorgio ospite da Serena Bortone – “Selvaggia ha aperto questa questione sul fatto che noi non andassimo d’accordo, ma in realtà quello che ha visto era uno scambio di idee diverse. Inizialmente abbiamo fatto fatica a capirci l’uno con l’altro. Si parla e ci si conosce durante le lezioni“.