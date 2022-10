Alex Di Giorgio e Moreno Porcu ballano e Fabio Canino si commuove

Ieri sera Alex Di Giorgio e Moreno Porcu ci hanno regalato la loro seconda coreografia a Ballando con le Stelle e lo hanno fatto sulle note di La Vita Splendida di Tiziano Ferro.

Un’esibizione che ha permesso alla coppia di classificarsi sul podio al secondo posto dietro solo Gabriel Garko. Nel dettaglio hanno preso 7 punti da Selvaggia Lucarelli; 8 punti da Guillermo Mariotto; 9 da Ivan Zazzaroni e 10 da Carolyn Smith e Fabio Canino che – commosso – li ha pure ringraziati e gli ha chiesto una coreografia più passionale.

“Io ho la fortuna di avere una famiglia che mi sostiene e mi intristisco a sapere che purtroppo ci sono ancora famiglie che faticano ad accettare quando il proprio figlio ‘mamma sono gay’.”, le parole di Alex Di Giorgio prima della coreografia.

Secondo posto meritato comunque, sono stati molto bravi.

Ciacc1 e T0dar0 che per non toccarsi usavano hula hoop, bastoni, cappelli, giacche.

Questa è la same sex dance: bravissimi Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Right in front of Weloni and ⛲️#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/mHjHqUMxMG

— Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 15, 2022