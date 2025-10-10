23.6 C
Alex Cross: la seconda stagione in arrivo su Prime Video

Da StraNotizie
Prime Video ha rivelato la data di uscita della seconda stagione di “Alex Cross”, accompagnata da un avvincente teaser trailer. Durante il Comic-Con di New York, è stato annunciato che la nuova stagione del thriller, basato sul personaggio creato dallo scrittore James Patterson, sarà disponibile in streaming a partire dall’11 febbraio, con nuovi episodi ogni mercoledì, tre nella prima settimana.

Nella seconda stagione, il protagonista Alex Cross, interpretato da Aldis Hodge, si confronta con un giustiziere che perseguita magnati miliardari corrotti. Cross, un detective delle omicidi e psicologo forense, ha la capacità di comprendere la mente degli assassini per catturarli. Nel trailer, il detective afferma: “Tutto inizia e finisce con me”.

Il cast della nuova stagione presenta diverse new entry. Matthew Lillard interpreta Lance, un affarista senza scrupoli. Jeanine Mason e Wes Chatham interpretano rispettivamente Rebecca, un giudice vendicativo, e Donnie, un veterano di estrema destra ora agricoltore. Il teaser offre anche uno sguardo a una misteriosa setta che Cross incontra, dove una donna lo avverte di sapere tutto su di lui.

