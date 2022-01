Ieri sera è tornato Avanti Un Altro Pure di Sera e i concorrenti erano gli ex vipponi del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ovviamente alla corte di Paolo Bonolis – oltre ad Aldo Montano, Francesca Cipriani e Patrizia De Blanck – c’era anche Alex Belli, che però è durato quanto un gatto in tangenziale. In pochi minuti però il Man è riuscito a fare il suo show telepatico, instaurando una chimica artistica con la Bonas Laura Cremaschi.

Alex Belli parla di Soleil Sorge ad Avanti Un Altro Pure di Sera.

Paolo Bonolis ha scherzato con Belli e ha detto che l’attore al GF Vip si è acc0ppiato a destra e a sinistra e che sotto le coperte ha fatto di tutto. Il marito di Delia Duran però ha fatto una precisazione e ha confessato: “Se ho fatto di tutto? Non è che mi sono acc0ppiato a destra e sinistra, diciamo l’ho fatto a destra, anzi, no a sinistra. Dico sinistra perché a destra avevo Davide Silvestri“.

Quindi la Pantera del Sud America aveva ragione quando ha detto: “Mio marito mi ha detto la verità di quello che avete fatto quella notte. Dillo, rivela cosa è successo sotto le coperte. Ok lo dico io, c’è stato qualcosa di intimo“.

Come direbbe Dayane Mello…



Belli a Chi: “Cosa abbiamo fatto sotto le coperte?”