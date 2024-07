Alex Cologno, Fabiano Capuzzo, Christian Rosiello: chi sono i nuovi amici di Fedez e perché fanno discutere

Da un po’ di tempo a questa parte nomi come Alex Cologno, Fabiano Capuzzo e Christian Rosiello sono stati associati a Fedez. Chi sono e perché fanno discutere?

Ieri Selvaggia Lucarelli ha condiviso un articolo che ha come titolo: “Coltellate davanti alla pizzeria: in manette Shrek e Alex Cologno esponenti di spicco della Sud” sottolineando come quel fatto è accaduto circa due mesi fa, nel pieno periodo del pestaggio a Cristiano Iovino. Shrek e Alex Cologno avrebbero successivamente patteggiato. “I due gentiluomini hanno patteggiato qualche giorno fa“, ha scritto Lucarelli, “E dove ritroviamo uno dei tre, ovvero Alex Cologno, libero dai domiciliari e bello fresco di patteggiamento? Eccolo qui! [con Fedez, ndr] e c’è anche Fabiano Capuzzo!“.

Chi sarebbe Fabiano Capuzzo? Selvaggia Lucarelli in questo caso ha condiviso un articolo di Dagospia con scritto: “Fabiano Capuzzo, alle spalle denunce per spaccio sin da adolescente, processi per lesioni e rissa e una condanna per tentato omicidio. Insieme sono protetti della barberia Italian Ink di Monza“. Il commento della giornalista che in allegato ha pubblicato una foto di Capuzzo evidenziando il suo tatuaggio ‘tribunale infame‘ è stato: “Fedez un giorno col Codacons e un giorno con i migliori pregiudicati di Milano. Del resto sono tutti amici con cui discute dei suoi valori“. In questo caso Selvaggia ha messo a confronto una dichiarazione di Fedez (“è giusto difendere gli afroamericani, ora fatelo anche in Italia“), con un meme pubblicato da Fabiano che tiene a guinzaglio una scimmia che ha la faccia di un uomo nero.

Di Capuzzo ha poi evidenziato un hashtag che ha usato sotto una sua foto su Instagram con Luca Lucci, ovvero: #ViPicchiamoQuandoVogliamo.

Shrek, Alex Cologno e Fabiano Capuzzo non sarebbero però i soli finiti sotto la lente d’ingrandimento di Selvaggia Lucarelli: con loro anche il già conosciuto Christian Rosiello, bodyguard “grande amico di Luca Lucci”, ovvero un uomo condannato a 7 anni per traffico di droga.