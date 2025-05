Alex Britti: Spiato dalla ex, inizia il processo per stalking

Alex Britti, noto cantautore romano, è stato spiato dalla sua ex compagna, Nicole Pravadelli, nella sua casa a Roma. L’incidente è avvenuto a maggio 2022, quando la donna ha utilizzato un dispositivo tecnologico per monitorare la vita quotidiana di Britti, nell’intento di raccogliere materiale da presentare in un processo civile riguardante l’affidamento esclusivo del loro figlio di otto anni.

Nicole Pravadelli, 34 anni, mirava a dimostrare l’esistenza di una nuova relazione del cantante, cercando di ottenere prove che potessero influenzare il giudizio del giudice. Tuttavia, il materiale raccolto, composto da audio e video, è stato ritenuto di origine sospetta e ha portato al coinvolgimento della Procura. Secondo il pubblico ministero Caterina Sgrò, si tratta di un reato di interferenza illecita nella vita privata.

Il dispositivo utilizzato da Pravadelli era un apparecchio per il controllo a distanza dei bambini, dotato di telecamera e collegamento a internet, che permetteva di registrare immagini e suoni anche da remoto. La denunciata, che si è separata da Britti nel 2019, risiede a Milano mentre il cantante vive a Roma. Ora, la donna è sotto processo per le sue azioni illegali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it