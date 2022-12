Alex Britti, la scaletta dei concerti del 2022: tutte le canzoni

Alex Britti torna in concerto nel 2022: tutte le canzoni nella scaletta dei live del cantautore romano nei teatri.

Torna alla musica dal vivo Alex Britti. Il cantautore e chitarrista romano, uno degli ultimi veri bluesman nel mondo della musica mainstream in Italia, è pronto a riportare la magia delle sue canzoni, e della sua chitarra, su alcuni dei palchi più importanti del nostro Paese, nelle location intime ed emozionanti dei teatri. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questi concerti che vanno a chiudere il 2022 e la possibile scaletta delle canzoni.

Alex Britti in concerto nel 2022

Sette date, a partire dal 7 dicembre, per un ultimo mese dell’anno nuovamente da protagonista. Britti si regala un finale di 2022 indimenticabile e ricco di emozioni, tornando a esibirsi dal vivo in attesa dei nuovi progetti che avvierà il prossimo anno.

Alex Britti

La prima data in calendario è quella del 7 dicembre al Teatro Duse di Bologna, ma l’artista proseguirà per tutto il mese. Ecco tutti gli altri appuntamenti confermati:

– 12 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli

– 14 dicembre al Teatro Manzoni di Cassino (Frosinone)

– 16 dicembre al Teatro Lyric di Assisi (Perugia)

– 19 dicembre al Teatro Puccini di Firenze

– 20 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma

– 22 dicembre al Teatro Toniolo di Mestre (Venezia)

La scaletta dei concerti di Alex Britti

Sette appuntamenti dal vivo in cui Britti potrebbe anche presentare sette scalette differenti, attingendo dal suo repertorio ma anche prendendo in prestito canzoni classiche italiane e straniere, per regalare al pubblico cover “su misura”. Non abbiamo al momento informazioni precise riguardanti le setlist, ma possiamo farci un’idea andando a riguardare insieme quella presentata lo scorso anno durante un concerto a Oderzo:

– Gelido

– Le cose che ci uniscono

– Piove

– Da piccolo

– Lo zingaro felice

– Bene così

– Buona fortuna

– Immaturi

– Una su 1.000.000

– Esci piano

– Milano

– Jazz

– Oggi sono io

– 3 kitarre

– 7000 caffè

– Baciami (e portami a ballare)