ALEX BRITTI IN CONCERTO ALLE TERME DI CARACALLA CON OSPITI D’ECCEZIONE [INFO E BIGLIETTI]

Alex Britti torna live il 22 giugno 2025 alle Terme di Caracalla di Roma per celebrare il suo album simbolo “It.Pop” con il concerto Feat.Pop, caratterizzato dalla partecipazione di ospiti speciali. L’artista esprime la sua emozione per il traguardo, sottolineando come il suo primo album abbia influenzato profondamente la sua vita e carriera. Britti promette uno spettacolo ricco di sfumature musicali, spaziando dall’energia del rock al calore del blues, con brani che vanno dalle prime canzoni pop ai successi più recenti, caratterizzati da atmosfere jazzistiche e colpi di chitarra potenti.

Il concerto ripercorrerà i successi che hanno segnato il percorso musicale di Britti, da brani come “Solo una volta” a “Oggi sono io”, fino ai pezzi più nuovi. Dopo il tour del 2024, culminato con un concerto al Palazzo dello Sport di Roma, l’appuntamento del 22 giugno si preannuncia imperdibile per i fan. Sul palco, Britti sarà accompagnato da amici e colleghi, offrendo così una notte di grande musica in uno scenario spettacolare.

Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, si può visitare il sito ufficiale dell’artista e i suoi profili social. La data e il luogo promettono un evento straordinario, arricchito dalla presenza di importanti collaboratori, rendendo questa celebrazione dell’album “It.Pop” un’occasione da non perdere per tutti i fan della musica di Britti.