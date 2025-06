Alex Britti: Baby-cam, sospetti e processo per custodia

Alex Britti, noto cantautore romano, è coinvolto in una vicenda legale che ha preso una piega surreale. La sua ex compagna, Nicole Pravadelli, ha utilizzato una baby-cam installata in casa durante la loro convivenza per spiarlo, con l’intenzione di ottenere l’affidamento esclusivo del loro figlio, Edoardo, nato nel 2017. La telecamera, rimasta attiva e accessibile, è stata riattivata da Pravadelli nel maggio 2022, tre anni dopo la separazione. Le immagini riprese avrebbero dovuto dimostrare che Britti avesse una nuova compagna, interferendo così nella cura del bambino.

Tuttavia, il giudice, visionati i filmati, ha ritenuto che le registrazioni costituissero una violazione della privacy e ha segnalato il caso alla Procura. La pm Caterina Sgrò ha aperto un fascicolo, portando alla richiesta di rinvio a giudizio per Pravadelli, accusata di interferenza illecita nella vita privata. La donna sarà assistita dall’avvocato Luisa De Martino. Nel contesto di questo caso, è emerso che Britti era già stato oggetto di controlli in passato, legati a un’inchiesta su una rete di cyber-spie, dove anche il padre di Pravadelli sarebbe coinvolto.

La relazione tra Britti e Pravadelli si è conclusa nel 2019, e le controversie legali tra i due sono sfociate in procedimenti giudiziari, senza che raggiungessero un accordo stabile riguardo alla custodia del figlio. Britti è assistito dagli avvocati Alessia Casinelli e Gianluca Tognozzi. Il tribunale dovrà ora decidere sulla validità delle registrazioni e sulle implicazioni della vicenda per la custodia del bambino.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it