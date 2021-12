Qualche giorno fa Alex Belli ha confessato a Soleil Sorge di non sapere se riuscirà a frequentarla fuori dal GF Vip. L’attore (che ha ammesso di amare sia Delia che Soleil) non era certo di saper resistere alla “chimica artistica” a telecamere spente.

Le cose sono cambiate, perché stamani il ‘man’ a letto con l’amica speciale ha rivelato: “Io non posso essere diverso da quello che sono. Se io vivo un’esperienza del genere, ho delle emozioni e dei sentimenti. Sono convinto di poter gestire le cose. Con te ho trovato dei valori aggiunti. Io e te ci siamo incontrati, voglio portarmi questa cosa anche fuori, a differenza di quello che ti dicevo l’altra volta. Sono serio, io veramente ci credo. Penso che non posso buttare via tutto quello che abbiamo vissuto insieme. E soprattutto non voglio gettare quello che potremo vivere insieme, trovando una nostra collocazione fuori da questo contesto“.

Dite quello che volete ma tra Alex e Soleil c’è un feeling e una complicità bellissima. #gfvip pic.twitter.com/DHSdGtph9g — Anna Esposit (@annae4964) December 4, 2021

Alex Belli e Soleil, lo strano aereo.

Se qualche giorno fa sopra la casa del GF Vip è volato un aereo che incitava la Sorge a mollare il suo compare (“Soleil vola da sola, noi vediamo tutto“), stamani è arrivato un messaggi opposto. Sul nuovo aereo c’era scritto: “Sole, Alex è sincero, c’è zizzania“.

La gieffina si è concentrata sulla seconda parte del messaggio: “Oddio sono confusa, c’è zizzania? Oddio non l’avevo notato, ma dai?!. Amori si chiamano cespugli, altro che zizzania. […] Secondo te a chi si riferivano per quella parte?“.

Sono un po’ tarda…qualcuno mi tradurrebbe il messaggio dell’aereo di Soleil che mi sfugge il significato?

“Alex” e “sincero” nella stessa frase sono un ossimoro#gfvip pic.twitter.com/ruviOHY8bi — PaperTiger (@_Paper__Tiger_) December 4, 2021