Alfonso Signorini ieri sera al GF Vip ha chiesto ad Alex Belli di accompagnare Katia Ricciarelli nella Love Boat della casa. I due sono stati un po’ insieme, hanno bevuto un po’ di prosecco e poi sono tornati dai loro coinquilini. Durante la cena (fatta alle 2 di notte) la soprano davanti a tutti ha detto di essere un po’ brilla ed ha decantato le doti di Alex Belli: “I rapporti sono stati così sfrenati che nemmeno me ne sono accorta. Mi ha sbattuta per terra, in mezzo ai petali di rose rosse. Va bene che è un grande uccello, ma...”

Alex Belli e l’altra versione di Katia Ricciarelli.

Se nelle prime due settimane di GF Vip abbiamo visto una Katia sempre molto seria, ieri sera dopo aver bevuto un po’ si è lasciata andare ed ha scherzato sul tempo passato con Alex Belli nella Love Boat. Appena l’attore si è allontanato, la Ricciarelli però ha dato un’altra versione dei fatti.

“Ok un pisellino, piccolo, una roba piccola. Piccino piccò, grande come un Iqos? Peggio! Date quella camera a qualcuno che sia più virile di lui. Però non diteglielo perché si offende. Signore aiutami perché da casa diranno che sono impazzita. ragazzi mi sono ubriacata. La love boat, che delusione ragazzi, mamma mia. Usate questa camera voi altri, perché noi non l’abbiamo usata per niente. Ragazze ha un piselletto, una cosuccia. Niente proprio, talmente niente che sembrava neanche ci fosse un uomo accanto a me. Una matita? Magari fosse una matita, adesso le matite son belle sostanziose”.

