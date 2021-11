Alex Belli è uno dei concorrenti più chiacchierati dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, ma nonostante tutto il pubblico non sembrerebbe granché apprezzarlo. L’unica volta che è finito in nomination per il preferito è arrivato ultimo con una percentuale davvero bassa.

A rendergli però la vita difficile potrebbe essere anche Biagio D’Anelli che secondo gli ultimi rumor sarà uno dei nuovi vipponi che entreranno nel corso delle prossime settimane. Proprio l’opinionista dei salotti Mediaset su Instagram ha così attaccato l’attore:

“Ma Alex Belli che dichiara: “Da Barbara d’Urso ci andavo controvoglia”. Controvoglia? Ci sei andato con la tua prima moglie Katarina, con Mila Suarez, con Delia Duran… tua zia, tuo cugino, amici degli amici. Adesso dici che quel tipo di televisione non ti piace? Ma vai cag*re va…”.

Che si stia affilando gli artigli in previsione di un suo ingresso nella Casa? Nel dubbio in pochi se lo ricordano, ma Biagio D’Anelli ha già partecipato al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi. Era l’undicesima edizione e lui entrò in corsa il terzo mese poco prima di Rajae Bezzaz, ora famosa perché inviata di Striscia la Notizia.

Sparito dal radar, Biagio è stato riesumato come opinionista di vari salotti Mediaset che bazzica ormai da diversi anni, da Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, fino a Domenica Live.

Alex Belli vs Biagio D’Anelli? Verso il cast anche molti altri

Fra i candidati nuovi vipponi ci sono anche Patrizia Pellegrino, Nathaly Caldonazzo, Maria Monsè, Adelaide De Martino, Vera Gemma e Giulio Raselli.