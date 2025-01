Alex Belli torna al Grande Fratello? Commenti su Helena e Lorenzo

Al Grande Fratello Vip 6, Alex Belli è stato il concorrente che ha suscitato più discussioni, grazie al suo carattere istrionico e alla dinamica del triangolo amoroso che si è creato. Ha risposto a chi lo ha paragonato a Lorenzo Spolverato dicendo che quest’ultimo deve ancora “mangiare cereali sottomarca”. In un’intervista a Superguida Tv, Belli ha sottolineato che lui e Spolverato sono in due “campionati diversi”, pur condividendo l’elemento del triangolo amoroso. Questo tipo di dinamica ha segnato un’importante evoluzione nel programma e ha influenzato le edizioni successive, ma Belli sente che tra lui e Lorenzo vi sono differenze sostanziali nel comportamento.

Riguardo alla concorrente Helena, Belli ha notato che l’opinione pubblica sul web è generalmente a suo favore, suggerendo che il programma dovrebbe tornare a dare il potere decisionale al pubblico.

In merito a un possibile ritorno al Grande Fratello, Alex Belli ha affermato di aver già rifiutato l’invito e di non avere intenzione di tornare. Ha spiegato che, pur avendo ricevuto proposte in passato, ha sempre declinato educatamente, preferendo mantenere il segno lasciato nella sua edizione originale, piuttosto che ripetersi. Ha concluso dicendo che potrebbe cambiare idea in futuro, ma al momento trova il “déjà vu” noioso e preferisce concentrarsi su nuove opportunità nel suo percorso professionale.