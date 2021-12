Ieri sera Alex Belli è tornato al GF Vip ed ha avuto anche un confronto (l’ennesimo) con Soleil Sorge. Il ‘Man’ ha cercato di chiarire con la sua amica altruistica ed ha anche provato a metterla in guardia da Alessandro Basciano: “Ti ho voluto e ti vorrò sempre bene ricordatelo. Non ho mai smesso di volertene. Delia ha il suo pensiero su di te ed è legittimo, è una donna ferita e non rispecchia quello che penso io di te. Però non dire che ti ho presa in giro o che non ho avuto rispetto per te, perché non è così e lo sai benissimo. Sono sempre stato sincero e sapevi che sarei uscito per risolvere le cose che avevo fuori. Smettetela di dire che faccio gli show, perché io in quella casa non ho mai recitato, soprattutto per quel che riguarda la nostra amicizia speciale. E stai attenta che invece dentro hai qualcuno che vuole fare i teatrini. Parlo dei tentatori copia e incolla“.

Alex Belli smette di seguire Soleil Sorge su Instagram: “Perché mi hai fatto vedere la tua gemella str***a”.

Oggi è arrivato l’ennesimo colpo di scena nella celebre soap Chimica Artistica: Non è un Game. Poco fa i fan di Soleil si sono accorti che Alex Belli ha defollowato la loro beniamina su Instagram. Il motivo potrebbe essere in un nuovo tweet dell’ex gieffino, che ha detto ‘tu vuoi farmi vedere solo la tua gemella st***za‘. Probabilmente gli attacchi di Soleil di ieri sera non sono piaciuti al Belli.

“Sappi che io sono sempre stato e sarò con te. In questi mesi ho visto il tuo animo gentile, nonostante ho dovuto prendere decisioni per tutelare la mia vita privata, l’amicizia artistica e telepatica la conservo nel cuore, nonostante tu voglia farmi vedere solo la tua gemella st****a!” Gli occhi non mentono mai”.

Ecco cosa farà Soledad con le lettere di Alex Belliful quando scoprirà dell’unfollow artistico…



Ho sempre detto che i Solex,fossero solo fan di Alex,e ne sto avendo la conferma ora.

Cioè godono perché Alex,uomo di quaranta anni e passa ha unfollowato Soleil da Instagram,e ribardiscono che grazie a lui Sole ha i blocchi in puntata.

SEMPRE IO:#GFVIP pic.twitter.com/mnSTGG0hcX — Lo scimpanzé di Soleil ✨324% 🚀 (@lo_stasi) December 21, 2021