Delia Duran ieri pomeriggio ha lasciato in diretta Alex Belli dopo l’ennesimo aereo arrivato in favore dei #Solex, ovvero la coppia composta da Soleil ed Alex. Un aereo inviato dai fan che ha fatto molto male alla pantera sudamericana. “Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo“.

L’attore, ormai single, ha cercato di riconquistare la sua pantera latina con un romantico post su Instagram.

“Ebbene si iniziò tutto da qui! Era il 22 Settembre 2018, piazza Duomo Milano, la nostra prima sera, il nostro primo bacio, la nostra prima connessione Alchemica. Da quel momento non ci siamo più lasciati, la nostra Vita insieme è stata una parabola ascendente. A oggi vi dico che non ho mai, mai avuto dubbi sul nostro Amore, ma amarsi vuol dire anche lasciare liberi, e forse è questo che ci teneva uniti in modo Indissolubile… pertanto Amore mio ascolta il tuo cuore e si libera di pensare e fare le tue scelte e io ti seguirò nel Bene e nel Male!”.

Riuscirà questo post a risvegliare in Delia Duran la connessione Alchemica avuta con Alex Belli e tornare sulla retta via del perdono? Oppure deciderà di lasciarlo definitivamente?

Alex Belli in diretta su Chi commenta la decisione di Delia Duran di lasciarlo

Della rottura l’attore ne ha parlato anche a Casa Chi poche ore fa:

“Delia si è basata su un C di aereo mandato dai fan per decidere di interrompere una storia d’amore di tre anni. Perciò sono io che le dico: “Delia, riconnettiti anche te ma con il cervello”. Io la invito a fermarsi perché tutto quello che le entra come informazioni è parziale. La invito ad entrare dentro di se e capire se realmente quello che vuole fare è questo. Non può basarsi su un aereo dei fan. La risoluzione di questa storia non è lasciarsi e mandare a quel paese tutto quel bello che abbiamo costruito in questi anni. Non è questo. Andrei dentro la casa a riprendermela, ci andrei adesso. Spaccherei la porta per rientrare e spero che mi sia data la possibilità di farlo.”.