Pensavate che la soap Chimica Artistica: Non è un Game fosse andata in pausa per le feste? Illusi. Ieri Alex Belli ha fatto un’apparizione come la signora di Medjugorje ed ha nuovamente parlato con la sua amica telepatica, altruistica, d’opera. I due si sono scambiati qualche battutina, Soleil Sorge ha lanciato delle shade velate, ma Alex ha ribadito più volte di voler un gran bene alla gieffina. Subito dopo la fine della puntata però il ‘Man’ si è sfogato su Twitter ed ha parlato a chi voleva (o si aspettava) un confronto pieno di rabbia.

Onestamente non credo si tratti di aspettative del pubblico, quanto di inutilità di questi nuovi confronti. A me pare che Alex e Soleil non abbiano più nulla da dirsi (almeno davanti alle telecamere). Il prossimo confronto choc soltanto se Belli annuncerà di aver lasciato Delia o di volere un…

Insomma, è ora che la telenovela Chimica Artistica faccia la stessa fine di CentoVetrine.



Mi dispiace per chi vuole risposte con Odio!! Ma io risponderò sempre con Amore, perché questo è quello che sono! E in un mondo che vuole scontro e cattiveria, che vuole confronti con livore, andrò sempre controcorrente!! #alexbelli — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) December 28, 2021

L’attore ha anche tirato in ballo Delia con un tweet criptico (artistico?): “Amore indissolubile. Delia Duran“.

A voi la risposta del quarto Enigma… “C’è sempre un rovescio della medaglia.

Per quanto la prima cerchi di nascondere il suo rovescio, questo si manifesta sempre come se la medaglia fosse trasparente. L’ottimista vede il rovescio del rovescio.”

A…….I……….E#alexbelli — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) December 27, 2021

Alex e le parole per Soleil Sorge.

“Abbiamo una cosa in comune Sole. Io sto gestendo la mia vita e questa spettacolarizzazione non ha assolutamente senso, se non che siamo all’interno di un sistema mediatico che ci ha travolto. Detto questo non hai fatto i conti con la ‘variante Belli’, che è quella che vuole mettere un punto a tutto questo. Un punto l’ho messo e continuano a volerci dividere e metterci contro. Però io non sono contro nessuno, figuriamoci se sono contro di te, non lo farei. Ricordati che non ti odio, sto soltanto gestendo la mia vita e siamo in un vortice mediatico.

‘Vortice mediatico’, ‘variante Belli’, ragazzi quest’uomo è un genio. Qui c’è arte, maestria, sapienza, sacrificio, professionalità, tutto, è tutto, è un pilastro di questo GF Vip.