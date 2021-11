Ieri sera per festeggiare Halloween il GF ha organizzato un party horror ed ha fornito ai gieffini anche un po’ di vino. Dopo qualche bicchiere Alex Belli si è appartato in giardino con Gianmaria Antinolfi ed ha iniziato a criticarlo per come si comporta con Sophie Codegoni.

“Io non sono falso e ipocrita, non ho un copione qui dentro. Ti ho ripetuto di lasciar perdere Greta e Sophie. Man, non ti sto dicendo una roba per ferirti, ma una cosa vera. Io ti ho detto le stesse cose di tuo fratello, man. Vuoi continuare a prendere schiaffi dalle ragazzine man? Stai fermo e non guardarle. Perché io ti sto dicendo le cose in faccia”.

In questi giorni Alex e Gianmaria si sono affrontati più volte a muso duro 💥 Tra qualche ora saranno protagonisti di un nuovo ed intenso faccia a faccia. L’appuntamento con #GFVIP è su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity. pic.twitter.com/kIFJXzCo4o — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 1, 2021

Alex Belli: “Rosicate e sparlate di me”.

“In questa casa ci sono persone che fanno falsi sorrisi per depistare. Rosicano perché noi ci divertiamo e voi vi fate venire il latte alle ginocchia, è questa la verità. Come faceva Raffaella Fico, che stava qua tutto il giorno e fumava, ci guardava. Non la vedevo secondo te che gli stava sulle scatole Soleil? Non l’avevo capito? E non ha fatto una bella figura. Il gioco del GF è fare la realtà di quello che sei e tu stai facendo il fake, man. Tu fai qualcosa che pensi che possa piacere al pubblico e prendi degli schiaffi ciccio. […] Gli altri dicono che sono falso io? Chi lo dice, Aldo? Pensi che io non lo sappia? Lo so già ca**o! Quando guardo Aldo in faccia, lo so già. Io e Davide diamo fastidio perché ci divertiamo e siamo persone vere. Per questi motivi vi diamo fastidio. Quando mi guardate in faccia io capisco ciò che pensate. So quando mentite!”

Se fossi stato Gianmaria sarei scoppiato a ridere in faccia ad Alex Belli. Tutto questo monologo sembrava una scena di Centovetrine.

Tra Alex e Gianmaria scoppia un duro scontro 💥 #GFVIP pic.twitter.com/lJ0aVhXMc8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 1, 2021