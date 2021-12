Alex Belli questa mattina ha confessato a Soleil Sorge che si ritirerà dal Grande Fratello Vip questa sera in puntata e lei non l’ha presa affatto bene. Nel primo pomeriggio gli ha anche dato un bacio accusandolo però di essere un falso.

I due per questo motivo hanno duramente litigato. La Sorge gli ha infatti rinfacciato di non essere stato chiaro con lei in merito alla sua decisione di ritirarsi e di averglielo comunicato solo all’ultimo (ovvero stamattina) nonostante lui lo avesse comunicato agli autori sabato sera.

“Cerca di comprendere le mie priorità che non sono stare qua dentro, io ce li ho i problemi! Pensi che io sia felice ad uscire di qui? Pensi che io stia bene a non vederti? Ho dei problemi baby, non sto giocando con nessuno”.

Soleil, ferita, ha risposto: “Hai continuato a dire ‘resto’, ‘me ne vado’, ‘resto’, ‘me ne vado’, hai mai preso in considerazione l’idea che tu mi stessi condizionando? Hai sempre giocato con me, pensavo di credere alla tua verità, ma non sei stato sincero con me“.

Alex Belli ha alzato i toni per confermarle di “avere dei problemi fuori da risolvere” e questo atteggiamento non è piaciuto a lei che l’ha così attaccato: “Le urla le vai a portare a quella cretina di tua moglie ed alla tua vita, addio motherf*cker”.

Alex Belli si ritira, Soleil Sorge sbotta

“La tua insensibilità di donna che non ha capito un c*zzo di quello che sono. Non hai la minima considerazione di ciò che una persona ha dentro il proprio cuore”. Ha continuato Alex Belli. “Ma cosa hai dentro il cuore? Polistirolo?”, ha risposto Soleil Sorge. “Tu cosa c*zzo c’hai dentro il tuo cuore che tutti pensano che sei una s*ronza? Fai vedere la s*ronza che sei sempre, tira fuori la s*ronzaggine che hai dentro anche con le persone che ti vogliono bene, io ti ho fatto vedere quello che sono, tu hai fatto vedere quello che sei? Sei solo una s*ronza! Sei una bambina con un cuore pazzesco ma fai vedere solo che sei una s*ronza”, ha risposto l’attore. “Sei un fake”, la pronta replica di lei.

Stasera ne vedremo delle belle.