Stamani in sauna Alex Belli si è dichiarato a Soleil Sorge. Il ‘man’ ha usato parole importanti ed ha detto chiaramente alla sua amica speciale che non riesce a staccarsi da lei. Poco prima di andare a letto l’attore si è spinto ulteriormente ed ha confessato di essere innamorato della sua coinquilina: “Ci sono lati di te che ho visto e che tu tieni nascosti a quasi tutti. Certe cose non le fai vedere. Accetta questo che ti sto dicendo. Mi sono innamorato di te ed è anche perché ho visto questa dolcezza e io amo questa tua sfaccettatura, come amo tutte le altre che hai. Io amo queste tue sfaccettature, lo sapevi già. […] Non pensare a Delia e a quello che fa. Quando usciremo le chiederai a lei il perché di certe sua azioni o dichiarazioni. Puoi avere un pensiero su di lei, ma non puoi averlo non chiaro su di me. Mi stai vivendo da mesi e puoi fidarti“.

Le parole di Belli saranno anche forti, ma capisco i dubbi che continua ad avere Soleil. Chiunque dopo i teatrini di Delia (vedi le ultime foto in posa con un modello) non si fiderebbe.

“Soleil sono innamorato di te” La dichiarazione choc di Alex Belli all’alba di questa mattina 😱#Mattino5 pic.twitter.com/jRBsTkillE — Mattino5 (@mattino5) November 30, 2021

Arriva la dichiarazione di Alex: “Mi sono innamorato di te…”🔥 #GFVIPhttps://t.co/JH9Jsgn5KV — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 30, 2021

🚨🚨🚨🚨 Per chi se lo fosse perso Alex Alessandro Gabelli, 6:55, Roma, A Soleil Anastasia Sorge “mi sono innamorato di te” #solex #gfvip pic.twitter.com/cRck9GaZDV — FAI COME EMILY💘🐍 (@chiara_sciuto) November 30, 2021

Biagio D’Anelli consiglia Alex.

Dopo aver saputo della conversazione di stamani tra Belli e la Sorge, Biagio D’Anelli ha voluto fare due chiacchiere con l’amico. L’opinionista ed esperto di gossip ha cercato di consigliare il coinquilino e l’ha spinto a prendere una decisione: restare con Delia o andare verso Soleil.

“Io ho visto tutto da fuori. Tu avevi i piedi i due scarpe. Ti ho difeso come un parente all’epoca che ti attaccavano quando eri all’inizio della storia con Delia. Però adesso devi vedere come comportarti. Tu e Sole eravate belli, capisci questa cosa. Non eravate Turandot, dai non dirmi che era un bacio da attore. Io non recito e non sono un attore, ho fatto un film e non è nemmeno andato bene. Però da pubblico ho visto il vostro bacio e se era finto eravate da Hollywood. Rispetto quello che dici però rifletti. Adesso sta a te, amico mio devi fare la scelta. Assumiti la responsabilità di scegliere quello che è meglio per te. Sei bello di nome e di fatto e questo è successo. […] Comprendo quello che mi dici però questo è accaduto e ora devi vedere come agire. Sempre pensando di ferire il meno possibile una donna a cui tieni”.

Soleil: “Ci freniamo per le telecamere“.