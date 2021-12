Se Alex Belli è fuggito dalla casa del Grande Fratello Vip per riparare il suo rapporto con Delia Duran e gli autori hanno deciso di far entrare un altro Alessandro. Venerdì scorso ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà Alessandro Basciano. L’ex tentatore di Temptation Island ha subito attirato le attenzioni di Sophie Codegoni e Soleil Sorge, che non sono sembrate immuni al fascino del bel 32enne.

Basciano ha detto chiaramente di trovare molto attraenti la Sorge e la Codegoni e ha già preso posizione a letto accanto a Soleil. Stamani dopo aver dormito attaccato alla gieffina, le ha anche dato un bacio sul collo.

La frecciatina di Alex Belli ad Alessandro Basciano.

Dopo aver visto le immagini del nuovo gieffino con la sua amica speciale, Alex Belli è sbottato su Twitter: “Anche se hai le stesse mie iniziali ‘AB’, sei un copia e incolla. E attenzione, le carte copiative non sono mai come gli originali“.

Pronti alla nuova stagione di ‘Chimica Artistica: Non è un Game (Man sei una copia)‘.

ANCHE SE HAI LE STESSE MIE INZIALI “AB” sei un COPIA INCOLLA, e ATTENZIONE LE CARTE COPIATIVE NON SONO MAI COME GLI ORIGINALI!!! #alexbelli #gfvip6 — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) December 19, 2021

Soleil e i commenti sulla new entry.

Poco fa in giardino Soleil si è confidata con Valeria Marini ed Eva Grimaldi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato delle coccole che le ha fatto Alessandro ed ha aggiunto: “Ragazze mamma mia. Stamattina mi sono detta ‘ma dove sei stato questi tre mesi?’ Sì è vero che è un bravo ragazzo, oltre che bello. Direi che per me è l’ennesima prova di resistenza. Se supero questa veramente sarò fiera di me. Esatto sono tipo le sette fatiche di Ercole“.

Vorrei fare capire alla gente che non è che Alessandro si è svegliato così dal nulla e ha dato un bacio a soleil sul collo, stanotte succedeva questo #gfvip pic.twitter.com/vDO1cnD52e — AlessiA (@alessiaschiaff1) December 19, 2021